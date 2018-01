Liebe Leser,

die Evotec-Aktie verzeichnete in der letzten Woche ein Plus von 12,80 %. Damit war es die beste Woche seit August 2017. Charttechnisch betrachtet überwand sie bereits in der Vorwoche die Korrekturtrendlinie sowie letzte Woche den horizontalen Widerstandsbereich bei 15 Euro je Aktie. Der Schlusskurs auf Wochenbasis darüber stimmt weiter optimistisch. Das nächste technische Ziel könnte im Bereich bei 18,76 liegen.

Analystensentiment stellt sich wieder optimistischer auf

Unternehmensspezifisch ... (David Iusow)

