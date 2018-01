BMW bestreitet jede Form von Abgasmanipulation. Doch vieles spricht dafür, dass sich die Bayern zumindest in einer Grauzone bewegen.

Auf die Mithilfe von Thomas Wahl konnte BMW zählen. Gerade erst hatte das ZDF den Autobauer in einem Beitrag der Schummelei mit Abgastechnik beschuldigt und den Vorwurf mit Messungen der Deutschen Umwelthilfe und des TÜV Nord erhärtet. Da meldete sich der Autohändler aus Siegen schon in der Münchner Konzernzentrale. Wahl hatte im Fernsehen einen Wagen erkannt, den er kürzlich vermietet hatte. Schon am nächsten Tag fuhr eine Delegation von BMW bei dem Händler vor, hievte das Auto vom Typ 320d auf einen Tieflader und brachte es direkt nach München.

Dort untersuchen nun seit Anfang Dezember die hauseigenen Abgasexperten das angebliche Beweisstück. Dabei haben sie das Fahrzeug so detailliert unter die Lupe genommen wie wohl kaum ein anderes Exemplar in der Geschichte der deutschen Autoindustrie. Schließlich steht für BMW viel auf dem Spiel. Der Abgasskandal hat die Glaubwürdigkeit vieler anderer Hersteller erschüttert, sie mit weltweiten Ermittlungen und hohen Schadenersatzforderungen konfrontiert. Den bayrischen Autobauer aber hat er bisher nicht erreicht. Sollten die Messungen der Umwelthilfe stimmen und eine mögliche Manipulation auch noch illegal sein, wäre es mit dem sauberen Image vorbei. Der Hersteller dürfte umgehend in eine tiefe Krise stürzen.

Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt bereits, auch das Verkehrsministerium in Berlin überprüft die Vorwürfe und will seine Ergebnisse bald veröffentlichen. Einstweilen widerspricht BMW jeglichen Manipulationsvorwürfen entschieden. Doch interne Unterlagen von Umwelthilfe und BMW zeigen, dass die Abgasreinigung vor allem bei der von dem Hersteller intensiv beworbenen, sportlichen Fahrweise oft nur noch eingeschränkt funktioniert. Da die entsprechenden Gesetze äußerst schwammig formuliert sind, muss das nicht zwingend illegal sein. Die bisherige Selbstdarstellung des Konzerns macht der Befund jedoch angreifbar.

Seit Bekanntwerden der Manipulationen bei VW hat BMW Abgastricksereien zum Problem der anderen deklariert. "Es gibt keine Abschalteinrichtungen bei BMW", erklärte Konzernchef Harald Krüger etwa bei der Automesse IAA im vergangenen Herbst. Dabei bestreitet BMW gar nicht, dass die eigenen Fahrzeuge die Reinigung auch mal abschalten. Das soll aber nicht illegal, sondern im Einklang mit allen behördlichen ...

