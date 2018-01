Die Unterhändler von Union und SPD bekunden ihren festen Willen, sich auf die nächste Große Koalition zu einigen - nur wie, steht weiter in den Sternen. Besondere Probleme macht die Frage nach dem Familiennachzug.

Das Mantra des Montags in den Koalitionsverhandlungen lautet: "Wir wollen uns einigen" oder alternativ: "Wir sind fest entschlossen, uns zu einigen". Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, beteuerte diesen Willen ebenso wie CDU-Vize Julia Klöckner, die im Mainzer Landtag die Opposition gegen Dreyer anführt. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil äußerte sich so, auch SPD-Chef Martin Schulz und der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Bröhmer (CDU) ließen sich gleichlautend vernehmen.

Jedoch: Wo ein Wille ist, kann der Weg trotzdem lang und steinig sein. Bei den Inhalten gab es am Montag kaum Fortschritte. Dafür unterstrich die SPD ihren Willen zum Eintritt in eine dritte Große Koalition unter der Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), indem sie die Regeln für das Mitgliedervotum festlegte: Alle SPD-Mitglieder, die bis zum 6. Februar um 18 Uhr in der Mitgliederliste verzeichnet sind, dürfen an der Abstimmung über den Koalitionsvertrag teilnehmen, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Der Parteivorstand habe die Ortsvereine gebeten, ihre Vorstandssitzungen so einzuberufen, dass möglichst viele mitabstimmen können. Über Neuaufnahmen entscheiden bei der SPD die Ortsvereine.

Der Zeitplan sieht damit so aus: Der Koalitionsvertrag soll am Sonntag, notfalls am Montag oder Dienstag nächster Woche, fertig sein. Er wird laut Klingbeil auch die Festlegung enthalten, welche Partei welches Ministerium bekommt. Die SPD verschickt den Vertrag über die Parteizeitung "Vorwärts" an ihre 440.000 Mitglieder, die das Konvolut natürlich auch Online auf der SPD-Website lesen können. Bis zu einem noch nicht festgelegten Stichtag können die SPD-Mitglieder ihr Votum abgeben. Anfang März, fünf Monate nach der Wahl, könnte es dann eine neue Bundesregierung ...

