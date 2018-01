Frankfurt am Main - Der Eurokurs hat am Montag merklich nachgegeben und ist deutlich unter 1,24 US-Dollar gefallen. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2362 US-Dollar. Noch im Mittagshandel hatte der Euro bei rund 1,2430 Dollar notiert. Der Eurokurs war am vergangenen Donnerstag erstmals seit Ende 2014 über 1,25 Dollar gestiegen.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken gab der Euro zum Wochenstart deutlich nach. Die Gemeinschaftswährung verlor im Tagesverlauf über einen halben Rappen und fiel unter die Marke von 1,16 CHF. Am späten Nachmittag kostet der Euro 1,1569 CHF. Der US-Dollar hielt sich am Montag zum Franken relativ unverändert. Er geht am Montag-Nachmittag bei 0,9358 CHF um.

"Die Abschläge beim Euro sind auch eine Gegenbewegung nach dem jüngsten ...

