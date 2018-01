New York - Durchatmen lautet am Anfang der neuen Woche das Motto an der Wall Street. Nach zuletzt fünf Handelstagen mit einer Bestmarke nach der anderen startete der Dow Jones Industrial am Montag schwächer in den Handel. Zum Auftakt blieb er zwar in Lauerstellung zu den am Freitag erreichten 26'616 Punkten. Dann aber baute er sein Minus bis auf annähernd ein halbes Prozent aus. Er stand zuletzt bei 26'496,39 Punkten.

Auch die übrigen Indizes kamen am Montag von ihren jüngsten Rekorden zurück. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,54 Prozent auf 2'857,37 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,63 Prozent auf 6'979,02 Zähler nach.

Für den Strategen Craig Erlam vom Broker Oanda kommt das Luftholen an den Märkten "nicht gerade überraschend". Er verwies unter anderem darauf, dass die Agenda zum Wochenbeginn vergleichsweise spärlich gefüllt sei, bevor im weiteren Wochenverlauf wieder zahlreiche potenzielle Kurstreiber erwartet würden. Dazu zählt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...