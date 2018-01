SOFIA (dpa-AFX) - Im Kampf gegen Steuerhinterziehung in Bulgarien müssen Besitzer teurer Autos und Immobilien nun die Herkunft des Geldes für solche Anschaffungen nachweisen. Generalstaatsanwalt Sotir Zazarow ordnete am Montag in dem ärmsten EU-Land entsprechende Steuerkontrollen an. Davon seien 365 Bulgaren betroffen, die 2015 und 2016 Immobilien im Wert über rund 250 000 Euro erworben hätten.

Verantworten müssen sich außerdem mehrere Hundert Besitzer von Luxusautos renommierter Marken. Es sei gut möglich, dass diese Mittel legal erwirtschaftet und die geschuldeten Steuern bereits bezahlt worden seien, räumte die Sprecherin des Generalstaatsanwalts, Rumjana Arnaudowa, ein.

Eine ähnliche Aktion gegen Besitzer von Luxusimmobilien hatte es 2010 auf Grundlage von Aufnahmen aus der Luft gegeben. Nach Angaben der Nationalen Einnahmeagentur (NAP) sind dadurch zusätzliche 13 Millionen Lewa (rund 6,5 Mio Euro) in die Staatskasse geflossen.

Auch elf Jahre nach dem EU-Beitritt Bulgariens leben große Teile der Bevölkerung mit Einkommen weit unter dem EU-Durchschnitt. Umso mehr fallen Luxusautos, die vor schicken Lokalen geparkt sind, oder die neu gebauten großen Villen der Neureichen auf.

Wegen Mängeln im Kampf gegen die Korruption und die organisierte Kriminalität steht Bulgarien noch immer unter Sonderbeobachtung aus Brüssel. In dem Balkanland ist im Januar ein umfassendes Antikorruptionsgesetz in Kraft getreten./el/DP/tos

