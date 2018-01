Baden-Baden (ots) -



"Kinder des Kalifats" von Talal Derki / Wie Kinder durch Verwandte radikalisiert werden



Der vom SWR koproduzierte Dokumentarfilm "Kinder des Kalifats" (internationaler Filmtitel: "Of Fathers and Sons") ist am Wochenende beim Sundance Film Festival 2018 mit dem "World Cinema Grand Jury Prize" für Dokumentarfilm ausgezeichnet worden. Für den 99-minütigen Film kehrte Filmemacher Talal Derki in seine Heimat Syrien zurück. Dort gewann er das Vertrauen einer radikal-islamistischen Familie und begleitete ihren Alltag über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren. Dabei konzentrierte sich seine Kamera hauptsächlich auf die Kinder. Der Film liefert einen einzigartigen Einblick in eine Kindheit, die von der systematischen Heranführung an radikal-islamistisches Gedankengut geprägt ist.



Radikalisierung beginnt in der Familie



Was geschieht in den Köpfen von Kindern und Jugendlichen, die traumatisiert sind von einem jahrelangen, blutigen und zerstörerischen Krieg, ohne Hoffnung auf ein Ende und eine friedliche Zukunft? Was geschieht mit ihnen, wenn Eltern, Verwandte und andere Bezugspersonen Hass und Rache predigen und vom Wunsch nach Vergeltung beseelt sind? Seit radikale Islamisten weite Teile des Landes beherrschen, haben sie damit begonnen, Jugendliche im Namen der Religion zu mobilisieren. Ziel ist die Schaffung eines Kalifats auf den Schultern der kommenden Generation.



Zweite Auszeichnung bei Sundance



Talal Derkis letzter Dokumentarfilm "Rückkehr nach Homs" (internationaler Filmtitel: "Return to Homs") wurde beim Sundance Film Festival 2014 ebenfalls mit dem World Cinema Grand Jury Prize in der Kategorie Dokumentarfilm ausgezeichnet.



Produktion



"Kinder des Kalifats" ist eine Produktion von BASIS Filmproduktion in Koproduktion mit Ventana Film, Cinema Group Production, SWR und RBB in Zusammenarbeit mit Arte und Impact Partners. Redaktion beim SWR hatte Gudrun Hanke-El Ghomri.



