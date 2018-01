Hamburg (ots) - Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland dürfen in diesem Jahr beim 2. Halbfinale des Eurovision Song Contests mit abstimmen. Das wurde am Montag, 29. Januar, per Los in Lissabon entschieden. Dort wird der ESC am 8. und 10. Mai (Halbfinale 1 und 2) sowie am 12. Mai (Finale) ausgetragen. Deutschland kann als eines der "Big 5"-Länder im Finale antreten; das TV-Publikum in jedem dieser Länder ist wie bereits in den vergangenen Jahren neben dem Finale bei einem der Halbfinale stimmberechtigt.



In Deutschland sind die beiden Halbfinale live ab 21.00 Uhr im Digitalprogramm ONE sowie auf www.eurovision.de zu sehen, kommentiert von Peter Urban.



Für die Übertragung der Halbfinale sowie des Finales - dieses läuft live auch im Ersten - erstellt der NDR für Menschen mit Hör- oder Sehbehinderung Untertitel und eine Hörfassung. Die drei Sendungen aus der portugiesischen Hauptstadt werden vom NDR außerdem in die Deutsche Gebärdensprache übersetzt. Diese Fassung bietet www.eurovision.de an.



