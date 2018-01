Bonn (ots) - "Die Zeit für leeres Gerede ist vorbei. Jetzt kommt die Stunde des Handelns. Lassen Sie sich von niemandem erzählen, dass es nicht machbar ist." Donald Trump, Washington, 20. Januar 2016. An den Worten seiner Inaugurationsrede muss sich der 45. Präsident der USA ein Jahr später messen lassen. Jenseits markiger Tweets, mit denen er seine Anhänger bei der Stange hält - wie viel "Handeln" ist ihm ein Jahr nach dem Amtsantritt überhaupt möglich? ARD-Korrespondentin Claudia Buckenmaier beleuchtet, wo Donald Trump ein Jahr nach seiner Amtsübernahme steht.



Donald Trump regiert bis heute per Dekret. Alle wichtigen Gesetzesvorhaben sind an der eigenen Partei gescheitert. Dabei wollte er die "Politiker, die nur reden und nichts tun, immer nur klagen, ... nicht länger dulden." Das ist ihm - noch - nicht gelungen. Doch hat er dafür einen Plan? Soll die starke Bewegung, die ihm folgt - vom ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon aufgewiegelt - die republikanische Partei spalten? Oder wird das Weiße Haus vom Zufall regiert? Wie wirken sich das wirbelnde Personalkarussell und die immer neuen Skandale auf die Politik aus? Wie stark ist der Mann wirklich, der mit dem Versprechen "America first" die Welt vor den Kopf stieß?



