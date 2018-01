Bonn (ots) - Knapp über ein Jahr nach seiner Amtseinführung hält US-Präsident Donald Trump seine erste "State of the Union Address", die alljährliche Ansprache zur Lage der Nation. Es ist seine zweite offizielle Rede vor dem Repräsentantenhaus und Senat. phoenix überträgt sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ab 03.00 Uhr live. Gäste im Studio bei Moderator Michael Kolz sind Prof. Christiane Lemke, Politikwissenschaftlerin von der Leibniz Universität Hannover und Prof. Irwin Collier, Wirtschaftswissenschaftler vom John-F.-Kennedy-Institut der FU Berlin. phoenix zeigt die Trump-Rede am Mittwoch, 31. Januar 2018, um 11.00 Uhr noch einmal in voller Länge mit der Erwiderung des Demokratischen Abgeordneten Joe Kennedy, der Gegenmodelle zur Gesundheitspolitik, Sozialen Gerechtigkeit und Bürgerrechten formulieren wird.



Die alljährliche Ansprache zur Lage der Nation ist in der Verfassung der Vereinigten Staaten verankert und dient dazu, die Bürgerinnen und Bürger über die aktuellen Grundzüge der amerikanischen Politik zu informieren. phoenix widmet sich diesem wichtigen Ereignis bereits im Vorfeld und stimmt mit der phoenix Runde und zwei Dokumentationen auf das Ereignis ein.



