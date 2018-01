Berlin (ots) -



Mit einer Zeit von 7,08 Sekunden über 60 Meter ist Tatjana Pinto wie eine Rakete in die Hallensaison gestartet. Beim ISTAF INDOOR stellte die 25 Jahre alte Paderbornerin gleich im Vorlauf eine Weltjahresbestleistung auf - schneller war in diesem Winter noch keine Athletin. Im Finale reichten ihr 7,13 Sekunden zum Sieg!



"Ich habe es genossen, hier in der Halle zu laufen und bin sehr zufrieden", strahlte Pinto nach ihrem Finalsieg und der geglückten Qualifikation für die Hallen-Weltmeisterschaften in Birmingham (1.-4. März 2018). In der Mixed Zone der Mercedes-Benz-Arena wurde die sympathische Studentin nach dem Rennen mit einem auf Leinwand gezogenen Schwarz-Weiß-Portrait überrascht.



Der Berliner Starfotograf Jim Rakete hatte für das Berlin 2018-Magazin neben Tatjana Pinto auch Lisa Ryzih, Ruth Spelmeyer, Robert Harting und Rico Freimuth in Szene gesetzt. Dabei war der Name Programm. "Das war mit Abstand das schnellste Fotoshooting meines Lebens und sagt viel über den Fotografen aus", so Pinto, die sich über die Größe des Portraits sehr gewundert hat.



Auch Diskus-Olympiasieger und Weltmeister Robert Harting, der sich bei seinem letzten ISTAF INDOOR mit einer Weite von 62,32 Meter auf Platz zwei von den knapp 12.000 Fans verabschiedete, erhielt am späten Abend sein persönliches Rakete-Foto und lobte dessen Arbeit. "Jim heißt nicht umsonst Rakete, weil es bei ihm sehr schnell geht und der Output echt krass geworden ist", sagt Harting.



Den geeigneten Platz in seiner Wohnung hat Robert Harting für das "Kunstwerk" auch schon gefunden. "Das Foto sieht so schlafzimmermäßig aus und könnte dort gut passen. Immer wenn meine Frau Julia böse auf mich ist, sieht sie, dass ich gar nicht so böse bin", scherzt der Berliner. Damit spielt der 33-Jährige auf die nachdenkliche und weiche Pose an, die ihn mit Diskus in der Hand auf dem Foto zeigt. "Ich arbeite gerne mit Sportlern zusammen, ein Shooting mit ihnen ist immer etwas besonderes, weil sie so unbekümmert und zwanglos an die Sache rangehen", meint Jim Rakete.



Alle Fotos von Jim Rakete und zahlreiche Informationen rund um die anstehenden 24. Leichtathletik-Europameisterschaften (7.-12. August) gibt es im 132 Seiten starken Hochglanz-Magazin. Das in Kooperation mit FLYERALARM Media produzierte Magazin ist zum Preis von 5 Euro zzgl. Versandkosten, im Ticketshop in Kombination mit einem Ticketkauf oder einzeln bei Bestellungen per Mail an magazin@berlin2018.info erhältlich.



