Die weltweite Geschenkaktion "Operation Christmas Child" - im deutschsprachigen Raum bekannt als "Weihnachten im Schuhkarton" - hat im vergangenen Jahr eines der besten Ergebnisse der Geschichte erzielt. Dank Millionen Päckchenpackern wurden aus den 13 Sammelländern mehr als elf Millionen Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder auf den Weg gebracht.



11.012.840 Kinder in rund 100 Ländern dürfen sich über das oftmals erste Weihnachtsgeschenk ihres Lebens freuen. In insgesamt 13 Sammelländern füllten Millionen Menschen Schuhkartons mit neuen Geschenken wie Spielzeug, Süßigkeiten, Kleidung, Schulmaterialien und Hygieneartikeln. Die Päckchen werden von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen im Rahmen von Weihnachtsfeiern zielgerichtet an bedürftige Kinder verteilt. "Es ist begeisternd, wieviele Menschen sich Jahr für Jahr motivieren lassen, um Kindern Liebe greifbar zu machen", sagte der geschäftsführende Vorstand von Geschenke der Hoffnung, Bernd Gülker. Das christliche Werk ist für die Durchführung der Aktion im deutschsprachigen Raum zuständig. Dort wurden im vergangenen Jahr nach den nun endgültigen Zahlen 408.809 Päckchen eingesammelt. Das waren etwa 20.000 mehr als im Vorjahr.



Aktion ist eingebettet in langfristiges Engagement



Zwar gebe es insbesondere im deutschsprachigen Raum eine wachsende Zahl anderer Geschenkaktionen, doch nur "Weihnachten im Schuhkarton" verfüge über ein durchgängiges Schulungs- und Berichtswesen. "Da die Feiern von Kirchengemeinden direkt vor Ort durchgeführt werden, steht die Aktion nicht für sich allein, sondern ist eingebettet in das langfristige Engagement unserer Partner." Immer mehr Kirchengemeinden laden im Anschluss an die Weihnachtsfeiern auch zu einem kindgerechten Glaubenskurs ein. Unter dem Titel "Die größte Reise" lernen Kinder spielerisch biblische Inhalte kennen und erfahren mehr über die Bedeutung von Jesus. "Wir bekommen aus aller Welt Berichte, welche großartigen Veränderungen diese Gute Nachricht im Leben der Kinder, aber auch ihrer Familien und der Umgebung bewirkt", sagte Gülker.



Hoffnung im Kriegsgebiet



Wie die Aktion in Krisengebieten wirkt, haben Mitarbeiter von Geschenke der Hoffnung erst im Januar auf einer Reise in die Ukraine erlebt. In Hörweite zu nächtlichem Gewehrfeuer traf das Team auf ehrenamtliche Mitarbeiter und beschenkte Kinder, die zum Ausdruck brachten, wie wertvoll "Weihnachten im Schuhkarton" für sie ist. "Die Berichte und Videos dazu werden wir in den nächsten Monaten veröffentlichen", kündigte Gülker an. Wer die Aktion auch unter dem Jahr unterstützen will, kann unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org eine Projektpatenschaft abschließen. Dort kann man zudem für den Glaubenskurs spenden, der sich aus eigenen Mitteln finanziert. "Pro Teilnehmerkind fallen Kosten von rund fünf Euro an", so Gülker. Spenden sind auf das Konto der Pax Bank eG, Geschenke der Hoffnung, IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500 + Adresse (für Zuwendungsbestätigung) möglich.



Zum Hintergrund



Weltweit wurden Päckchen in Australien, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Neuseeland, Österreich, Schweiz, Spanien, Südtirol und den USA gesammelt. Die Schuhkartons aus dem deutschsprachigen Raum gingen 2017 nach Bulgarien, Georgien, Litauen, Moldau, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, in die Ukraine und die Mongolei.



