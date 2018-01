KÖLN (dpa-AFX) - Die Mediengruppe RTL wächst im Internet um einen weiteren Sender. Wie das Unternehmen am Montag in Köln mitteilte, startet im Frühjahr "NOW US", ein Kanal mit Schwerpunkt US-Fiction in der Primetime. Neben populären Serien seien auch Free-TV-Premieren geplant. Die Sendungen sollen den Angaben zufolge zunächst von 20.15 Uhr bis 6 Uhr über "TV NOW" zu sehen sein - dabei handelt es sich um das Bewegtbildangebot der Mediengruppe im Netz. Im Anschluss seien alle Sendungen bis zu 30 Tage auf der Plattform abrufbar. Die Verbreitung über weitere Partner sei angedacht. Nach Angaben des Unternehmens ist "NOW US" der nunmehr neunte Free-TV-Sender der Mediengruppe./idt/DP/tos

AXC0224 2018-01-29/17:33