Weil Google in China kaum Chancen hat, will der Konzern in Indien und Indonesien stärker Fuß fassen. Dort hat das Unternehmen aber starke Wettbewerber. Helfen soll nun die Beteiligung an einer äußerst populären App.

Das Verkehrschaos in Jakarta hat die App von Nadiem Makarim zu einem Hit gemacht. Wenn endlose Staus zur Rush-Hour die Straßen der indonesischen Hauptstadt lahmlegen, dann ist das Smartphone-Programm des indonesischen Gründers eine der wenigen Möglichkeiten, um doch noch einigermaßen schnell ans Ziel zu kommen. Go-Jek heißt die App, mit der die Indonesier rund um die Uhr Motorradtaxis bestellen können, die sich auch bei dichtem Verkehr zwischen Autokolonnen noch irgendwie durchschlängeln können.

Makarims Transport-App, die in Indonesien auch globale Größen wie Uber hinter sich lässt, ist in den drei Jahren seit ihrem Start zu Indonesiens wertvollsten Start-up aufgestiegen. Aktiv ist das Unternehmen in mehr als zwei Dutzend Metropolen, jeden Tag gibt es Hunderttausende Buchungen - auch weil sich mit der App inzwischen nicht nur Taxis, sondern auch Mahlzeiten, Masseure oder Putzfrauen bestellen lassen. Auch einen eigenen digitalen Bezahlservice bietet das Unternehmen.

Die herausragende Stellung von Go-Jek im indonesischen E-Commerce-Sektor hat das Unternehmen nun auch für den Internetkonzern Google interessant gemacht. Das US-Unternehmen verkündete am Montag den Einstieg bei Go-Jek als Teil einer Finanzierungsrunde, mit der das Start-up insgesamt 1,2 Milliarden Dollar einwirbt. 100 Millionen Dollar sollen laut der Nachrichtenagentur Reuters von Google kommen.

"Die Investition ermöglicht uns die Partnerschaft mit einem lokalen ...

