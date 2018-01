Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)



Wien (pta033/29.01.2018/17:15) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG



Beteiligungsmeldung



1. Emittent Wienerberger AG, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien, Österreich



2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)



3. Meldepflichtige Person Name: Teachers Insurance and Annuity Association Registrierter Sitz und Staat: New York City, Vereinigte Staaten



4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt 1. College Retirement Equities Fund; 2. TIAA-CREF International Equity Fund; 3. TIAA-CREF Life International Equity Fund.



5. Datum der Schwellenberührung 25.01.2018



6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person



% der % der Total von Gesamtzahl der Stimmrechte Stimmrecht beiden in % Stimmrechte des , die zu e, die die (7.A + 7.B) Emittenten Aktien Finanz-/so gehören nstigen (7.A) Instrument e repräsenti eren (7.B.1 + 7.B.2) Situation am Tag 5,43 0,00 5,43 117.526.764 der Schwellenberührung Situation in der 4,03 0 4,03 vorherigen Meldung 7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle



7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören



ISIN der Aktien Absolut direkt Absolut indirekt Direkt in % (§ Indirekt in % (§ 91 BörseG) (§ 92 BörseG) 91 BörseG) (§ 92 BörseG) AT0000831706 0 6.376.311 0,00 5,43 Summe: 6.376.311 5,43 7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 91a Abs 1 Z 1 BörseG



Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in Instrumen Laufzeit absolut % ts Summe: 7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 91a Abs 1 Z 3 BörseG



Art Verfalldatum Ausübungszeitraum Physisches Stimmrechte Stimmrechte in des / Laufzeit oder Cash absolut % Instr Settlement ument s Summe: 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person



Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:



Ziffer Name Direkt Direkt Direkt Total von kontrolliert gehaltene gehaltene beiden (%) durch Ziffer Stimmrechte Finanz-/sonst in Aktien (%) ige Instrumente (%) 1 Teachers Insurance and Annuity Association 2 Nuveen, LLC 1 3 TIAA-CREF Asset 2 Management, LLC 4 TIAA-CREF 3 Investment Management, LLC 5 College 4 4,27 4,27 Retirement Equities Fund 6 Nuveen Finance, 2 LLC 7 Teachers 6 Advisers, LLC 8 TIAA-CREF 7 1,13 1,13 International Equity Fund 9 TIAA-CREF Life 7 0,03 0,03 International Equity Fund 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht



Datum der Hauptversammlung: N/A



10. Sonstige Kommentare Die Stimmrechte dieser 26.591 Aktien an der Wienerberger AG (0,023 % in Punkt 8 oben gerundet auf 0,03 %), die direkt von TIAA-CREF Life International Equity Fund gehalten werden, können gemäß einer Erklärung zur Corporate Governance von Teachers Advisers, LLC unabhängig ausgeübt werden. Die oben genannten 26.591 Aktien (0,023 % in Punkt 8 oben gerundet auf 0,03 %) sind daher gemäß § 133 des österreichischen Börsegesetzes 2018 ebenfalls Teachers Advisers, LLC zuzurechnen.



Die Stimmrechte der 5.020.148 Aktien an der Wienerberger AG (4,27 %), die direkt vom College Retirement Equities Fund gehalten werden, können gemäß einer Erklärung zur Corporate Governance von TIAA-CREF Investment Management, LLC unabhängig ausgeübt werden. Die genannten 5.020,148 Aktien (4,27 %) sind daher gemäß § 133 des österreichischen Börsegesetzes 2018 ebenfalls TIAA-CREF Investment Management, LLC zuzurechnen.



Die Stimmrechte der 1,329,572 Aktien an der Wienerberger AG (1,13 %), die direkt vom TIAA-CREF International Equity Fund gehalten werden, können gemäß einer Erklärung zur Corporate Governance von Teachers Advisers, LLC unabhängig ausgeübt werden. Die genannten 1.329.572 Aktien (1,13 %) sind daher gemäß § 133 des österreichischen Börsegesetzes 2018 ebenfalls Teachers Advisers, LLC zuzurechnen.



Die (in Punkt 6) erwähnte vorherige Meldung (4,03 %) bezieht sich auf die Meldung durch dieselbe gruppenoberste kontrollierende Person (Teachers Insurance and Annuity Association) vom 18. Jänner 2018.



