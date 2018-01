Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 46,50 auf 51,00 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Gaudois hob in einer am Montag vorliegenden Studie vor allem positiv hervor, dass der weltgrößte Prozessorhersteller nach einem starken vierten Quartal seine Prognose für das Umsatzwachstum im Geschäftsbereich Datenzentren (Data Center Group) angehoben habe. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) mit Blick auf die Margenerwartungen für 2018 um 11 Prozent und für 2019 um 12 Prozent an. Zudem erstreckt sich sein Bewertungsmodell nun weiter in die Zukunft./ck/tih Datum der Analyse: 26.01.2018

ISIN: US4581401001