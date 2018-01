Delticom launcht neuen Onlineshop für Motorradwerkstätten und Motorradhändler.

Rabattaktion zum Start: Im Februar erhalten Shopkunden eine Gutschrift von fünf Prozent auf ihren Einkauf.

Umfangreiches Sortiment, hohe Verfügbarkeiten und günstige Preise ermöglichen flexible Reaktion auf Nachfrage während der ganzen Saison.

Motorradreifenonline.de, der neue Geschäftskunden-Shop von Europas führendem Internet-Reifenhändler Delticom, unterstützt Motorradwerk-stätten und Motorradhändler dabei, sich auf den bevorstehenden Saison-Start vorzubereiten: Passend zum Saisonbeginn belohnt der Onlineshop Kunden mit einer Gutschrift von fünf Prozent im Anschluss an ihren Einkauf. Das umfassende Angebot an Reifenmarken und -modellen des Onlineshops richtet sich exklusiv nach den Bedürfnissen der Motorradbranche und bildet das gesamte Spektrum des Marktes ab von preiswerten Qualitätsreifen bis hin zu leistungsstarken Premiumprodukten. So können Motorradwerkstätten und Motorradhändler jederzeit flexibel auf Kundenbedürfnisse reagieren und das volle Potenzial der Saison nutzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180129005861/de/

Im Februar erhalten Shopkunden bei Motorradreifenonline.de eine Gutschrift von fünf Prozent auf ihren Einkauf (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns, unseren Geschäftskunden die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Motorradsaison bieten zu können", sagt Andreas Faulstich, Leiter B2B bei Delticom. Oliver Pflaum von Motorradreifenonline.de fügt hinzu: "Biker haben häufig konkrete Vorstellungen davon, welcher Reifen für sie der richtige ist. Nur wenige Betriebe haben jedoch die Möglichkeit, Reifen für jeden Anspruch und jedes Budget vorzuhalten. Daher bieten wir Händlerkunden dank unseres umfangreichen Sortiments und eigener Lager die Möglichkeit, jede Nachfrage auch kurzfristig bedienen zu können."

Ergänzend zu Einkaufsvorteilen wie den hohen Verfügbarkeiten und günstigen Preisen setzt Motorradreifenonline.de auf sein partnerschaftliches Handelsmodell: Es gibt keine Registrierungsgebühren, Mindestbestellmengen oder Versandkosten, dafür jedoch viele verschiedene Zahlungs- und Rückgabemöglichkeiten. Die Kooperation als Montagepartner ermöglicht es Händlern darüber hinaus, Kunden zu gewinnen, die ihre Reifen in einem der Delticom B2C-Shops (wie z.B. MotorradreifenDirekt.de, ReifenDirekt.de oder Tirendo.de) bestellen und zur Montage direkt an eine der angeschlossenen Werkstätten liefern lassen so können auch sie vom wachsenden Anteil des Onlinehandels profitieren.

Über Motorradreifenonline.de

Motorradreifenonline.de ist der exklusive Onlineshop der Delticom AG für Motorrad-Werkstätten und -Händler. Mit über 15 Jahren Kompetenz im Online-Reifenhandel bietet das B2B-Fachteam von Motorradreifenonline.de seinen Geschäftskunden ein herausragend umfangreiches Sortiment an Motorrad- und Rollerreifen aller Marken und Größen für alle Segmente. Darüber hinaus haben Kunden Zugriff auf Reifen für Pkw, Lkw, Spezialreifen sowie Pkw-Ersatzteile. Händlerkunden profitieren neben dem breiten Sortiment von speziellen Einkaufskonditionen, hoher Verfügbarkeit, einer zuverlässigen Lieferung dank eigenen Lagern sowie der einfachen Anmeldung und Nutzung ohne versteckte Kosten ab dem ersten Reifen.

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

Reifentests: www.Reifentest.com

