Liebe Leser,

General Electric gehört zu den wohl bekanntesten Unternehmen der Welt. Nun ist die Aktie in einem massiven übergeordneten Abwärtstrend gefangen. Chartanalysten sind der Meinung, es könne auch in den kommenden Sitzungen bergab gehen. Die Bewertungen der Bankhäuser sind nicht vielversprechend. Konkret: Das Unternehmen ist in einem Abwärtstrend, der erst am Freitag zu einem neuen 5-Jahres-Tief bei 12,90 Euro geführt hat. Damit beläuft sich das Minus in einer Woche auf gut 3 % ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...