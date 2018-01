Lieber Leser,

die Royal Dutch Shell Aktie hat sich in diesem Jahr von der guten Seite gezeigt. Es steht bis dato ein Gewinn von 3,23 % zu Buche. Charttechnisch betrachtet nähert sich die Aktie im Bereich bei 29-30 Euro allerdings einem Widerstandsbereich. Erst Kurse über 30 Euro je Aktie könnten den Weg frei machen in Richtung horizontaler Widerstand bei 31,20 Euro. In diesem Kursbereich liegen die Hochs aus dem Jahr 2014, die kurz vor dem Ölpreisverfall erreicht worden waren. Auch das ... (David Iusow)

