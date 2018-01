Münsterland (ots) - Unternehmen suchen verzweifelt fachlich kompetentes Personal und motivierte Nachwuchskräfte. Es fehlt nicht nur bei den Arbeitern und Angestellten der mittleren Ebene. Auch weiter oben ist noch Platz für kreative Spitzenköpfe, kompetente Führungskräfte und selbstbewusste Entscheider. XPERT PARTNERS hat eine Mission: Wir setzen den idealen Bewerber auf die genau für ihn passende Stelle im Unternehmen und sorgen so für beidseitigen Erfolg.



Der richtige Mitarbeiter - wie die Suche nach dem passenden Puzzleteil



Fachkräftemangel und geburtenschwache Jahrgänge machen der Industrie und Wirtschaft unseres Landes schwer zu schaffen. Klassische Stellenangebote sprechen heute fast niemanden mehr an und die Konkurrenz lässt sich einiges einfallen, um neue Köpfe fürs Team zu rekrutieren. Doch jetzt ziehen viele Unternehmer nach und mit unserer Hilfe wird das Puzzle nach und nach komplett. Zu jedem Bewerber erhalten Sie ein aussagefähiges Kandidatenprofil aus dem Raum D/A/CH.



Als Schlüsselfaktor in einer produktiven Hochleistungsgesellschaft kommt dem Personal in einem Unternehmen eine immer stärkere Bedeutung zu. Die Veränderungen im demographischen Gefüge und die Anforderungen aus den globalisierenden Märkten erfordern zunehmend stringente Methoden im Personalwesen. XPERT PARTNERS stellt den Unternehmen qualifiziertes Personal für vielfältige und facettenreiche Management Aufgaben zur Verfügung. Spezialisten, Young Professionals, Führungskräfte, CEO und Vorstandsvorsitze mit Leidenschaft für Ihren Job wollen in ihrer neuen Aufgabe wachsen und Großes bewegen.



Wir finden die richtigen Menschen mit den Schlüsselqualifikationen wie Führungskompetenzen, Sozialkompetenz und Managementkompetenzen. Nur noch ein Bruchteil der Kandidaten kommt heutzutage über Jobbörsen. Im Recruiting Prozess bearbeiten wir die Initiativbewerbungen von Kandidaten und bauen ein Talent Pool auf, bei dem aus Bedarf zurückgegriffen werden kann. Dazu kommt das aktive Recruiting zum Beispiel auf Karrieremessen, durch Hochschulmarketing und dem Social Recruiting.



Bewerbermanagementsystem mit System



Wir geben Unternehmen ein wirkungsvolles Werkzeug an die Hand, um gemeinsam mit uns die unterschiedlichen Recruiting Instrumente anzuwenden und geeignete Bewerber ausfindig zu machen. XPERT PARTNERS übernimmt den immer komplexer werdenden Recruiting Prozess. Multimedial und mit Active Sourcing erhöhen wir die Reichweite von Stellenanzeigen um ein Vielfaches. Nutzen Sie den entscheidenden Vorteil von Mobile Recruitings und die Schnelligkeit unseres Expertenteams. Schritt für Schritt setzen wir das passende Personal an die richtige Stelle im Unternehmen und erreichen Beständigkeit für eine sichere und wachsende Zukunft.



Wachsen Sie mit uns!



Bewerben Sie sich jetzt bei XPERT PARTNERS und unterstützen Sie Unternehmen aus jedem Bereich und in jeder Größe. Helfen Sie uns dabei, neue Mitarbeiter geschickt in die Unternehmen einzusetzen, um ein strukturiertes Miteinander im Business sowie im sozialen Bereich für unsere Kunden und Partner herzustellen. Sie sind aufgeschlossen und motiviert, zielstrebig und willensstark? Sie sind Absolvent oder Studenten und möchten uns bei der telefonischen Akquise und der Neuansprache von potentiellen Auftraggebern unterstützen? Bewerben Sie sich bei uns mit einem kurzen Anschreiben und einem aussagekräftigen Lebenslauf. Wir freuen uns auf Sie!



