Einem Medienbericht zufolge plant der PC-Hersteller Dell eine Umstrukturierung. Die Firma könnte sich an VMware verkaufen - ein Unternehmen, an dem Dell beteiligt ist. Es wäre ein riesiger Deal in der Tech-Branche.

Vor vier Jahren hatte Michael Dell den PC-Hersteller, der seinen Namen trägt, von der Börse genommen. Diese Phase könnte bald zu Ende sein. Einem Bericht des TV-Senders CNBC zufolge, plant Dell dazu ein außergewöhnliches Manöver: ...

