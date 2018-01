Zürich - poinz schaut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück: Nutzer- und Umsatzzahlen steigerte das Zürcher Jungunternehmen 2017 im Vergleich zum Vorjahr markant, es baute den Kundenstamm massgeblich aus und reagierte darauf entsprechend mit der Aufstockung der Belegschaft. Nachdem sich Treue- und Sammelaktionen im Einzelhandel etabliert und poinz seine Stellung als Schweizer Marktführer konsolidiert habe, überarbeite man nun die App, um 2018 neue Marktfelder zu erschliessen, heisst es in einer Medienmitteilung. Unterstützt werde poinz im angestrebten Wachstum mit Investitionen von renommierten Branchen-Persönlichkeiten im siebenstelligen Bereich.

Die Zahl der aktiven poinzApp-Nutzer steigerte das Unternehmen 2017 auf über 100'000 aktive monatliche Nutzer und somit um fast 70 Prozent. poinz zählt heuer über 550 Brands zu seinen Partnern, was im Vergleich zum Vorjahr in einer Umsatzsteigerung um fast 50 Prozent resultiert. Im neuen Jahr will Robert Blum, Geschäftsführer und Mitgründer von poinz, mit seinem Team seine Stellung als Schweizer Marktführer im Bereich Mobile Loyalty und Communication nicht bloss behaupten, sondern noch weiter ausbauen: «2018 werden wir die aktiven Nutzerzahlen nochmals verdoppeln», ...

Den vollständigen Artikel lesen ...