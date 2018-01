Wien - Die Fondsmanager offener Immobilienfonds stehen vor großen Herausforderungen, warnt Andreas Görler, Vermögensverwalter bei Wellinvest in Berlin: "Die Mittelzuflüsse sind momentan recht hoch", so die Experten von "FONDS professionell".Ein guter offener Immobilienfonds sollte daher in jeder Marktphase Investitionen tätigen, damit kein zu hoher Anlagedruck entstehe, rate Görler. Sonst sei ein Fondsmanager im ungünstigsten Fall gezwungen, teure Objekte zu kaufen. Sehr wichtig sei laut Görler auch die ständige Anpassung und vor allem Verjüngung des Portfolios, um Leerstände, teure Renovierungsmaßnahmen und damit Wertminderungen zu verhindern.

