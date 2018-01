Bonn (ots) - Zeigt er sich versöhnlich oder wird er polarisieren? Mit Spannung wird Donald Trumps Rede zur Lage der Nation erwartet. Er selbst wertet sein erstes Amtsjahr als Erfolg: "2017 war ein Jahr der gewaltigen Errungenschaft", so der US-Präsident kürzlich bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus. Der Blick auf die Wirtschaft könnte ihm Recht geben. Die wirtschaftliche Entwicklung in den USA ist durchaus positiv. Inwieweit das der Verdienst der neuen Regierung ist, ist jedoch umstritten.



Aufgefallen ist der amerikanische Präsident in seinem ersten Amtsjahr vor allem durch kontroverse Tweets und chaotische Zustände im Weißen Haus. Was hat er tatsächlich erreicht? Welche Wahlversprechen hat er eingelöst? Was wird Donald Trump in 2018 umsetzen?



Alexander Kähler diskutiert mit:



- Erik Kirschbaum, Los Angeles Times - Sonia Seymour Mikich, WDR-Chefredakteurin Fernsehen - Prof. Michael Steinberg, Präsident American Academy - Gayle Tufts, Kabarettistin



