Dabei sollen alle ausstehenden Tier-1-Bonds, welche am 18. September 2012 ausgegeben wurden am ersten Call-Termin zurückgekauft werden, heisst es am Montag in einer Mitteilung. Dieser fällt auf den 19. März 2018. Der jährliche Coupon der Anleihe im Umfang von 250 Mio CHF betrug 5,375%. mk/ylZürich (awp) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...