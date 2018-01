Die EU-27 demonstrieren Geschlossenheit und verabschieden harte Brexit-Leitlinien. Die Briten fürchten um ihre Unabhängigkeit. Trotz des Abschieds gelten die meisten EU-Regeln weiter. Theresa May steht unter Druck.

Donald Trump ist sich sicher: Mit ihm als Unterhändler würde Großbritannien mehr herausholen in den Brexit-Verhandlungen mit den übrigen EU-Staaten. "Ich hätte eine härtere Position eingenommen, um rauszukommen", sagte der US-Präsident in einem Interview im britischen Fernsehen.

Die Brexit-Hardliner auf der Insel sehen es ganz ähnlich: Die einflussreichen Tory-Abgeordneten Jacob Rees-Moog und John Redwood etwa werfen Premierministerin Theresa May vor, sie verhandele nicht hart genug mit Brüssel. Sie befürchten einen "Brino" - einen "Brexit In Name Only". So wird der EU-Ausstieg genannt, der letztlich nur so heißt, aber de facto nichts an der Bindung zur Europäischen Union ändert.

Konkret geht es derzeit darum, zu welchen Bedingungen das Land in einer Übergangsphase nach dem Ausstiegsdatum am 30. März 2019 mit der Union verbunden bleibt. Sie soll auch Planungssicherheit für die betroffenen Unternehmen schaffen. Brexit-Minister David Davis hatte vergangenen Mittwoch im Unterhaus angekündigt, man werde sich in diesen rund zwei Jahren an die Regeln der EU halten und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) weiter anerkennen. Daraufhin schritt Rees-Moog ein: Ob man damit nicht ...

