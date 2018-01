mid Groß-Gerau - Die im Fertigungsbereich von Mitte 1974 bis Mai 1975 gebauten und weltweit verkauften 383.000 Golf-/Scirocco-Fahrzeuge sind in die VW-Werkstätten zurückgerufen worden, um nötigenfalls am Lenkgetriebe Korrekturarbeiten durchzuführen. Diese Überprüfungen sollen am 23. Januar 1978 abgeschlossen sein. Die Überprüfung und ein eventueller Umbau erfolgt für den Kunden kostenlos.

Zu der Aktion war es gekommen, weil durch den ADAC festgestellt worden war, dass in einigen Fällen ...

