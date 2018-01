mid Groß-Gerau - An und für sich ist Norwegen ein eher ruhiges Land. Vor allem abseits der wenigen Großstädte geht es beschaulich zu. Die Natur lädt zu einem entspannten Urlaub ein, in dem man den Alltagsstress für einen Augenblick vergessen kann. Doch ist es in ganz Norwegen so ruhig? Nein, die kleine Ortschaft Odda leistet erbitterten Widerstand.

Denn dort lässt es Evald Jastad ordentlich krachen. Der Mann ist so etwas wie der Gallier des hohen Nordens. Nur, dass er den Zaubertrank der ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...