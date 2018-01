Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Montag leicht nach unten gegangen mit den Kursen. Der DAX schloss bei dünnen Umsätzen 0,1 Prozent leichter bei 13.324 Punkten. Die Musik spielte am Anleihenmarkt. Weil die Kurse dort unter Druck gerieten, schossen die Zinsen nach oben, ausgelöst von den Kommentaren von EZB-Präsident Draghi am vergangenen Donnerstag. Zu diesem Zeitpunkt rentierten Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren noch mit 0,58 Prozent, aktuell schon bei 0,69 Prozent. Die Rendite fünfjähriger Bundesobligationen lugte kurz in positives Terrain, seit 2015 müssen Anleger noch Geld zahlen, wenn sie ihr Geld mit dieser Laufzeit dem Staat leihen.

Die positiven Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi über die europäische Konjunktur lassen nach Einschätzung von Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel, kaum noch Spielraum für eine expansive Geldpolitik. Am Wochenende goss der niederländische Notenbankchef noch zusätzlich Öl ins Feuer mit der Aussage, dass die Anleihenkäufe der EZB "so schnell wie möglich" aufhören müssten.

Steigende Zinsen erschweren Immobilienunternehmen das Leben

Der Immobilienmarkt und damit die Aktienkurse von Immobilienunternehmen in Deutschland profitierten in den vergangenen Jahren vor allem auch von den niedrigen Zinsen. Die nun steigenden Zinsen machen Häuslerbauern aber auch Unternehmen wie Vonovia das Leben nicht einfacher. Der Index der deutschen Immobilienaktien schloss 1,4 Prozent im Minus. Unter den Einzelwerten schlossen Vonovia 1,1 Prozent leichter, Alstria Office Reit 2,1, Deutsche Euroshop 1,0, Aroundtown 2,6 und Patrizia Immobilien 2,4 Prozent im Minus.

Im TecDAX profitierte Dialog Semiconductor mit einem Plus von 1,4 Prozent von guten Zahlen des Apple-Zulieferers AMS. Leoni (plus 2 Prozent) wurden von einer Kurszielanhebung von Oddo BHF angetrieben. Die Analysten verweisen auf eine gute Umsatzdynamik und erwarten ein Ergebnis im vierten Quartal oberhalb der Markterwartungen. SAP schlossen 0,4 Prozent höher, am Dienstag legen die Walldorfer ihre Zahlen vor.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 81,0 (Freitag: 77,9 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,24 (Vortag: 3,33) Milliarden Euro. Es gab 12 Kursgewinner, 17 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.324,48 -0,12% +3,15% DAX-Future 13.318,50 -0,08% +3,63% XDAX 13.323,75 -0,49% +3,59% MDAX 26.964,88 -0,23% +2,92% TecDAX 2.673,51 +0,29% +5,71% SDAX 12.450,85 -1,05% +4,74% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,79 -101

