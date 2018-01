Wels (awp) - Die österreichische Fahrzeuggruppe KTM Industries ist 2017 gewachsen und will dies auch in Zukunft tun. Im vergangenen Jahr erreichte die Gruppe eine Umsatzsteigerung von 14% auf 1,53 Mrd EUR, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilt. Der operative Gewinn auf Stufe EBIT hielt hingegen nicht ganz Schritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...