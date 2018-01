Zürich (ots) - Ein Jahr nach seinem Amtsantritt hat sich Max

Schönholzer entschieden, Sanitas zu verlassen. Der Grund des Weggangs

liegt in unterschiedlichen Auffassungen über Strategie und

Innovation.



Der Verwaltungsrat nimmt seinen Entscheid mit Bedauern zur

Kenntnis und stellt ihn mit sofortiger Wirkung frei. Eine Nachfolge

für Max Schönholzer soll möglichst rasch bestimmt werden.



In der Zwischenzeit wird der frühere CEO und aktuelle

Verwaltungsratspräsident Otto Bitterli die CEO-Geschäfte ad interim

leiten. Verwaltungsrat Ueli Dietiker nimmt in dieser Zeit ad interim

die Rolle des Verwaltungsratspräsidenten wahr.



