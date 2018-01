Warum Apple den DAX bewegt…

Es war eine gute Gelegenheit für den DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008), Boden gutzumachen. Allerdings kam das wichtigste deutsche Börsenbarometer zu Beginn der neuen Handelswoche trotz eines deutlich schwächeren Euro nicht vom Fleck.

Das war heute los. Ein schwacher Start in den Tag an der Wall Street vermieste Anlegern auch hierzulande die Stimmung. Schuld waren unter anderem schlechte Nachrichten rund um Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005). Die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" hatte von schwachen Absätze beim iPhone X im wichtigen Weihnachtsgeschäft berichtet. Da es sich im Fall von Apple nun einmal um das wertvollste Unternehmen der Welt handelt, sorgen solche Meldungen weltweit für Bewegung.

Das waren die Tops & Flops. Während sich der DAX insgesamt heute in keiner allzu guten Verfassung präsentierte, konnte sich an der Indexspitze auch kein Einzelwert in besonderer Weise hervortun. Ganz ordentlich lief der Tag beispielsweise für Linde (WKN: A2E4L7 / ISIN: DE000A2E4L75) und Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Dabei profitierte die Volkswagen-Aktie von einem positiven Analystenkommentar. In der Spitze reichte es trotzdem nur zu einem Plus von rund 2 Prozent. Ein negativer Analystenkommentar sorgte dagegen dafür, dass sich die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) unter den größten DAX-Verlierern wiederfand.

