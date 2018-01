Beinahe hätte ein französischer Verlag antisemitische Pamphlete aus den 30er-Jahren nachgedruckt. Erst nach öffentlicher Kritik entschloss er sich dagegen. Es ist schon der zweite Fall dieser Art innerhalb weniger Tage.

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit macht Frankreich mit einer erst nach heftigen Protesten aufgegebenen Ehrung eines glühenden Antisemiten von sich reden. Vor wenigen Tagen verzichtete der Verlag Gallimard nach scharfer Kritik einiger Medien und Persönlichkeiten auf den Nachdruck judenfeindlicher Pamphlete von Jean-Ferdinand Céline aus den 30er-Jahren. Am gestrigen Sonntag musste Kulturministerin Françoise Nyssen höchstpersönlich auf dem Absatz kehrt machen. In den offiziellen "Sammelband des nationalen Gedenkens 2018", der mit ihrer Empfehlung samt Vorwort gedruckt wurde, hatte auch der Nationalist und Antisemit Charles Maurras aus Anlass seines 150. Geburtstages Eingang gefunden.

"Ich hoffe, dieser Band wird viel gelesen." schrieb Nyssen in ihrem Geleitwort. Ob sie selber das Buch mal in die Hand genommen hat, bevor sie ihr Vorwort schrieb oder schreiben ließ? Man kann nur daran zweifeln. Denn der 1952 verstorbene Monarchist war einer der schlimmsten antisemitischen Scharfmacher, die Frankreich je gekannt hat. Die katholische Kirche fand ihn so abstoßend, dass sie ihn vom Empfang ihrer Sakramente ausschloss. Die Verfasser des Gedenkbuches dagegen würdigten Maurrass als "großen Polemiker". Ohne die Kritik der Medien wäre es dabei geblieben.

Die Kulturministerin ließ die Debatte ...

