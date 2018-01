ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag nach anfänglichen Aufschlägen ins Minus gedreht und leichter geschlossen. Börsianer sprachen von einer gewissen Zurückhaltung angesichts einer Börsenwoche, die ganz im Zeichen wichtiger US-Impulse stehen dürfte. In den USA stehen Quartalsergebnisse von Apple, Alphabet, Amazon, Facebook und Microsoft an, zudem warteten Marktakteure auf den US-Arbeitsmarktbericht und die Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation am Dienstag. Dabei dürfte die Handelspolitik eine gewichtige Rolle spielen.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 9.457 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 38,24 (zuvor: 41,93) Millionen Aktien.

Etwas belastend wirkte zudem die anhaltende Aufwertung des Franken, die die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Exportwirtschaft schmälert. Laut den Aktienanalysten der Rabobank machten Spekulationen die Runde, die Schweizerische Nationalbank (SNB) könne wegen der Aufwertung zu Gunsten des Euro interveniert haben.

Für den Telekommunikationssektor mit seinen traditionell hohen Dividendenrenditen ging es europaweit um 0,5 Prozent nach unten. Steigt das Zinsniveau am Anleihemarkt, verlieren hohe Dividendenrenditen tendenziell als Kaufargument an Bedeutung. In Zürich verloren Swisscom 1,0 Prozent.

Gegen den Markttrend legten Swatch um 0,6 Prozent zu. Morgan Stanley hatte sich angesichts eines sich verbessernden Umfeldes positiv zum Ausblick des Uhrenherstellers geäußert. Am breiten Markt gaben Aryzta nach ihrer jüngsten Gewinnwarnung um weitere 1,6 Prozent nach. Analysten senkten den Daumen und stuften das Papier ab.

Nach Rekordzahlen und einem starken Ausblick ging es für AMS um 16,9 Prozent nach oben. Der österreichische Apple-Zulieferer rechnet nun von 2016 bis 2019 mit einem Umsatzwachstum von 60 statt 40 Prozent. Hauck & Aufhäuser empfahl die Aktie zum Kauf und erhöhte das Kursziel deutlich.

January 29, 2018

