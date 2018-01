FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilienkonzern Alstria Office will an der Börse weiteres Geld für seinen Expansionskurs einwerben. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, will es im Rahmen einer Kapitalerhöhung bis zu 15,32 Millionen neue Aktien ausgeben. Auf Basis des Schlusskurses vom Montag könnte Alstria damit rund 197 Millionen Euro einnehmen. Gleichzeitig bestätigte der Konzern die Jahresprognose 2017.

Der Emissionserlös dient nach Unternehmensangaben zum Teil der Finanzierung von bereits feststehenden Zukäufen über 87,4 Millionen Euro und weiteren Akquisitionen. Es könnten aber auch Finanzverbindlichkeiten reduziert werden, einschließlich eines allfälligen Barausgleichs der Wandelanleihe.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2017 voll dividendenberechtigt. Sie werden in einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ausschließlich institutionellen Anlegern innerhalb und außerhalb Deutschlands zum Kauf angeboten.

Alstria rechnet damit, die Ziele 2017 erreicht zu haben. Der Konzern hat einen Umsatz von 193 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (FFO) von 113 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Wie Alstria weiter mitteilte, betrug der Wert des Immobilienportfolios zum Jahresende 3,35 Milliarden Euro, ein absoluter Anstieg von 350 Millionen Euro seit dem Stichtag 31. Dezember 2016. Unter Berücksichtigung von Investitionen und Akquisitionen lag die Portfolioaufwertung bei rund 180 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2018 12:06 ET (17:06 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.