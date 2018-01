Köln (ots) - Neuer Free-TV-Sender NOW US wird im Frühjahr exklusiv bei TV NOW das Sender- und Videoportfolio der Mediengruppe RTL ergänzen:



Im Frühjahr wird mit der neue Primetime Free-TV-Sender NOW US an den Start gehen. Nach RTL, VOX, n-tv, NITRO, RTLplus, SUPER RTL, TOGGO plus und RTL II ist NOW US bereits der neunte Free-TV-Sender der Mediengruppe RTL Deutschland. Für das Angebot mit dem Schwerpunkt US-Fiction sind neben der Ausstrahlung populärer, teilweise preisgekrönter Serien auch Free-TV-Premieren geplant. Im Anschluss werden alle Sendungen bis zu 30 Tage bei TV NOW abrufbar sein. Die Ausstrahlung ist zunächst exklusiv für TV NOW in der Zeit von 20.15 bis 6 Uhr geplant. Die Verbreitung über weitere Partner ist angedacht. Vermarktet wird das Angebot von IP Deutschland. Das neue Programm verantwortet Oliver Schablitzki, der gleichzeitig Senderchef von NITRO ist.



Oliver Schablitzki: "Mit 'NOW US' möchten wir das Beste aus zwei Welten bieten: Wir erreichen mit der linearen Free-TV-Ausstrahlung die Zuschauer, die nach wie vor ein kuratiertes Angebot wünschen, und gleichzeitig erreichen wir mit dem Video-on-Demand Angebot bei TV NOW ein junges Publikum, das seine Inhalte zeit- und ortsungebunden überall und zu jederzeit abrufen möchte. Während für die etablierten großen Sender die Bedeutung von US-Fiction abnimmt, steigt die Relevanz des Genres für Spartensender. Mit NOW US bieten wir nun Serien-Fans ein neues, eigenes Angebot, das mit seiner Programmierung sich ändernden Sehgewohnheiten insbesondere bei Serien Rechnung trägt."



Jan Wachtel, Chief Digital Content Officer Mediengruppe RTL: "Die exklusive lineare Ausstrahlung von Free-TV-Premieren und ausgezeichneten US-Serien ist ein weiterer Schritt zum Ausbau unseres Bewegtbildangebotes TV NOW. Gleichzeitig erweitern wir unser Video-on-Demand Angebot mit herausragenden internationalen Serien-Inhalten. NOW US macht TV NOW noch attraktiver für unsere User."



Empfangbar wird der lineare Free-TV-Sender NOW US zunächst über TV NOW, das Bewegtbildangebot der Mediengruppe RTL Deutschland im Internet, sein. Das Catch-up-Angebot von NOW US ist kostenlos abrufbar. Der lineare Livestream der Free-TV-Sender der Mediengruppe RTL ist nach einer 30-tägigen kostenlosen Testphase für ein technisches Zugangsentgelt für 2,99 EUR/Monat nutzbar und monatlich kündbar. Nutzer können ihre Serien auch über Smartphone, Tablets, Apple Streaming Box, Apple TV App, Amazon Fire TV oder Android TV abrufen und auch auf den großen Screen streamen.



