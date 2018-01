Köln (ots) - Konzerte: Freitag, 02.03.2018, 20.00 Uhr im Kölner Funkhaus Samstag, 03.03.2018, 20.00 Uhr in der Historischen Stadthalle Wuppertal Sonntag, 04.03.2018, 19.30 Uhr im Kulturhaus Lüdenscheid



Es reichen nur wenige Töne - und schon ist das "Kopfkino" an und man befindet sich mitten in Harry Potters Zauberwelt oder segelt mit Captain Jack Sparrow über die Meere. Im Konzert "Ganz großes Kino" präsentiert das WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Dirigent Nic Raine die schönsten Soundtracks aus 90 Jahren Filmgeschichte - unter anderem mit bekannten Melodien von Ennio Morricone, John Williams und Nino Rota.



Der vielfach ausgezeichnete Kabarettist Martin Zingsheim führt dabei unterhaltsam durch den Konzertabend.



Sendedatum: WDR 4, "Klassik populär", 27.05.2018, 19.04 Uhr



Das Konzert ist am 2. März außerdem im Live-Stream zu sehen: www.wdr-funkhausorchester.de



