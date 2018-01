Köln (ots) - Konzert: Freitag, 16.03.2018, 20.00 Uhr im Kölner Funkhaus



Liebe und Hass, Vergebung und Rache - es sind die ganz großen Gefühle, die Romeo und Julia zum berühmtesten Liebespaar der Weltliteratur machen. Mit schicksalhaften Rhythmen und schwelgerischen Melodien haben sich Komponisten aller Epochen und Genres mit dem tragischen Stoff Shakespeares bis heute auseinandergesetzt. Während die Liebenden bei Opernkomponist Vincenzo Bellini beispielsweise Walzer tanzen, werden sie in Leonard Bernsteins "West Side Story" in den Gassen New Yorks vom Mambo-Rhythmus mitgerissen.



Das WDR Funkhausorchester präsentiert unter der Leitung von Chefdirigent Wayne Marshall die berühmtesten Liebes- und Schicksalsmelodien rund um den Mythos - von Ballettmusik über Filmmusik bis hin zu japanischen Anime-Sounds.



Zwischen Nachtigall, Lerche und berühmter Balkonszene lassen die Schauspieler Philipp Danne und Juliana Wagner außerdem die berühmtesten Szenen aus Shakespeares Tragödie aufleben.



Sendedatum: WDR 3, "Lunchkonzert", 06.04.2018, 13.04 Uhr



Das Konzert ist außerdem im Live-Stream zu sehen: www.wdr-funkhausorchester.de



Pressekontakt: Barbara Feiereis WDR Presse und Information Telefon 0221 220 7122 barbara.feiereis@wdr.de