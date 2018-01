ERFURT (dpa-AFX) - Der Siemens -Konzern will die Gespräche über die Zukunft seiner Kraftwerkssparte nach Angaben des Thüringer Wirtschaftsministeriums ergebnisoffen führen. Dies habe eine erste Sondierungsrunde von Arbeitnehmervertretern und Management ergeben, über die der Betriebsrat des Erfurter Generatorenwerks am Montag in der Siemens Task Force im Ministerium informiert habe. Das Unternehmen habe zugesagt, Alternativen zu Standortschließungen oder Standortverkäufen ernsthaft zu prüfen. Zwei weitere Sondierungsgespräche soll es im Februar und März geben.

Der Konzern hatte angekündigt, in der Kraftwerks - und der Antriebssparte weltweit rund 6900 Arbeitsplätze zu streichen, etwa die Hälfte davon in Deutschland. Das Generatorenwerk in Erfurt soll verkauft werden.

Irritiert zeigte sich die Siemens Task Force dem Ministerium zufolge über Äußerungen von Konzernchef Joe Kaeser beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Danach soll die Weiterentwicklung der Gasturbinen-Technologie auf dem amerikanischen Markt vorangetrieben werden. Auch wenn Erfurt als Generatorenwerk davon nicht unmittelbar betroffen wäre, sei dies verwunderlich. Offensichtlich lohne es sich, weiter in neue, effizientere Energieerzeugungstechnologien zu investieren. Dann sei die Forderung der Arbeitnehmervertreter nachvollziehbar, dass davon gerade auch deutsche Standorte profitieren müssten./ala/DP/tos

