Ad hoc-Pressemitteilung

Änderungen in der Aktionärsstruktur der Private Equity Holding AG Zug, 29. Januar 2018 Die Private Equity Holding AG (PEH) gibt bekannt, dass sich die Aktionärsstruktur als Resultat verschiedener Transaktionen am heutigen Tag verändert hat: die Aktionärsgruppe Alpha Associates, bestehend aus gegenwärtigen und früheren Mitgliedern des Managements der Alpha Associates AG, hat ihre Beteiligung erhöht und hält nun über 35% der Aktien der Gesellschaft. Die Gesellschaft selbst hat im Zuge der heutigen Transaktionen 100,000 eigene Aktien (ohne Stimmrechte) erworben und damit die meldepflichtige Schwelle von 3% überschritten. Die entsprechenden Offenlegungsmeldungen sowie die Meldungen der einzelnen Management Transaktionen werden fristgerecht erfolgen und auf der Webseite der SIX Exchange Regulation (https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/management-transactions.html;https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html (https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/management-transactions.html;%20https:/www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html)) einzusehen sein. *** Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Emanuel Eftimiu, Investor Relations, emanuel.eftimiu@peh.ch (mailto:emanuel.eftimiu@peh.ch), Telefon +41 41 726 79 80 oder http://www.peh.ch PEH Pressemitteilung 29.Januar 2018 (http://hugin.info/130308/R/2164508/832719.pdf)



