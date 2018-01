Die Ex- und Importe haben deutlich zugelegt, die Zahl der Beschäftigten erreicht einen neuen Rekordwert. Die Regierung erwartet für das Jahr 2018 nun 2,4 Prozent Wachstum. Noch sind die Zahlen nicht offiziell.

Die Bundesregierung erhöht ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr kräftig und rechnet mit knapp einer halben Million neuer Stellen. Im neuen Jahreswirtschaftsbericht, der am Mittwoch vorgestellt werden soll, veranschlagt die Regierung das Wachstum auf 2,4 Prozent, einen halben Prozentpunkt mehr als die bisherige Schätzung, wie Reuters von mehreren mit den Zahlen vertrauten Personen am Montag erfuhr. Die Zahl der Beschäftigten wird demnach um rund 490.000 wachsen und einen neuen Rekordwert erreichen. Der Zuwachs an neuen Stellen werde aber unter dem von 2017 mit rund 640.000 liegen. Hier wirke sich das knapper werdende Angebot an Arbeitskräften aus. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote 2018 schätzt das Ministerium auf 5,3 Prozent, ein knapper halber Prozentpunkt ...

