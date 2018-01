NEW YORK (IT-Times) - Der chinesische Suchmaschinendienst Sogou Inc. hat heute seine ersten Ergebnisse nach dem eigenen IPO an der US-Börse NYSE berichtet. Der Umsatz erhöhte sich deutlich. Im vierten Quartal 2017 wuchs der Umsatz des Unternehmens demnach zum Vorjahreszeitraum um 62 Prozent auf 277,8...

Den vollständigen Artikel lesen ...