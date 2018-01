Liebe Leser,

die Deutsche Telekom enttäuscht die Anleger auch weiterhin auf ganzer Linie. Die Aktie hat mit einem deutlichen Kursabschlag in den vergangenen Wochen vor allem Short-Spekulationen befeuert. Charttechniker meinen ebenfalls, dass die Wahrscheinlichkeit, mit fallenden Notierungen Geld zu verdienen, größer sei, als bei steigenden Kursen zu kassieren. Konkret: Die Aktie verlor zwischenzeitlich weiter an Boden und befindet sich in einem leichten, aber stetigen charttechnischen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...