The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2018



ISIN Name



CA76156V1031 REWARDSTREAM SOLUT.

DE0008486051 OPPENHEIM SPEZIAL III

MHY096752016 BOX SHIPS INC. DL -,01

USP989MJBM20 YPF 17/27 REGS 2