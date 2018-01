Berlin (ots) - Die Pressestelle der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit:



In ihrer Sitzung am heutigen Montag, 29. Januar 2018, hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ihre Stellvertretenden Vorsitzenden und Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt.



Vom CDU-Teil wurden folgende Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt:



Ralph Brinkhaus für den Bereich Haushalt, Finanzen, Kommunalpolitik mit 183 Stimmen (99,5 Prozent)



Gitta Connemann für den Bereich Ernährung und Landwirtschaft, Kirchen, Kunst, Kultur und Medien mit 145 Stimmen (82,4 Prozent)



Stephan Harbarth für den Bereich Recht und Verbraucherschutz, Innen, Sport und Ehrenamt, Vertriebene, Aussiedler und deutsche Minderheiten mit 186 Stimmen (99,5 Prozent)



Christian Hirte für den Bereich Wirtschaft und Energie, Mittelstand, Tourismus mit 160 Stimmen (89,4 Prozent)



Katja Leikert für den Bereich Europapolitik, Europa-Koordination, Parlamentarische Zusammenarbeit in Europa, Verbindungsbüro Brüssel, EVP-Fraktion, Menschenrechte mit 144 Stimmen (84,2 Prozent)



Nadine Schön für den Bereich Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Digitale Agenda mit 174 Stimmen (93,5 Prozent)



Arnold Vaatz für den Bereich Bildung und Forschung, Aufbau Ost, Petitionen mit 165 Stimmen (93,2 Prozent)



Johann Wadephul für den Bereich Auswärtiges, Verteidigung, Interparlamentarische Konferenz für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), Europarat mit 177 Stimmen (95,7 Prozent)



Sabine Weiss für den Bereich Arbeit und Soziales, Arbeitnehmer, Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit 170 Stimmen (93,9 Prozent)



Vom CSU-Teil wurden gewählt:



Georg Nüßlein für den Bereich Gesundheit, Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit 43 Stimmen (97,7 Prozent)



Ulrich Lange für den Bereich Verkehr und digitale Infrastruktur, Bau mit 41 Stimmen (95,3 Prozent)



Außerdem wurden vom CDU-Teil folgende Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt:



Anja Karliczek mit 173 Stimmen (94,0 Prozent) Manfred Grund mit 179 Stimmen (97,3 Prozent) Patrick Schnieder mit 178 Stimmen (98,3 Prozent)



Als Justiziare wurden gewählt:



Vom CDU-Teil: Ansgar Heveling mit 176 Stimmen (96,2 Prozent)



Vom CSU-Teil: Michael Frieser mit 40 Stimmen (95,2 Prozent)



Der Fraktionsvorsitzende Volker Kauder, der Erste Stellvertretende Vorsitzende Alexander Dobrindt und der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer wurden bereits am 26. September 2017 gewählt. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Stefan Müller, wurde am 9. Oktober 2017 gewählt.



OTS: CDU/CSU - Bundestagsfraktion newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7846.rss2



Pressekontakt: CDU/CSU - Bundestagsfraktion Pressestelle Telefon: (030) 227-52360 Fax: (030) 227-56660 Internet: http://www.cducsu.de Email: pressestelle@cducsu.de