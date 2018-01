Mannheimer Morgen über Schadstofftests der Autoindustrie Überschrift: Moralisch verwerflich Die deutsche Autoindustrie wirkt derzeit in Teilen wie ein Tollhaus. Einst Vorzeigebranche - weil Job- und Innovationsmotor -, fallen einige der Hersteller und ihre Führungskräfte seit mehr als zwei Jahren fast nur noch mit Negativ-Schlagzeilen auf. Und ist der Ruf erst ramponiert... Jetzt also ein neuer Sprung auf der nach oben offenen Dieselskandal-Skala: Nicht nur mit Affen, sondern auch mit Menschen soll möglicherweise experimentiert worden sein, um die Auswirkungen einer Schadstoffbelastung auf den Organismus zu untersuchen. Ethisch und moralisch wäre ein solches Vorgehen absolut verwerflich. Das Ausmaß des Dieselskandals kommt seit Jahren nur scheibchenweise ans Tageslicht, echten Aufklärungswillen und Transparenz der Branche sucht man zu oft vergebens. Dabei hat schon der Untersuchungsausschuss des Bundestages herausgefunden, dass bei der Manipulation von Abgaswerten zum Teil planmäßig und im großen Stil vorgegangen worden ist. Insofern wirken auch die vom Regierungssprecher mitgeteilte Empörung der Kanzlerin und die Einlassung des Verkehrsministeriums lächerlich - denn mehr als markige Worte haben Angela Merkel und Alexander Dobrindt bislang nicht zu bieten gehabt. Gigantische Zukunftsaufgaben Und eines ist doch klar: Die Automobilindustrie lebt ganz besonders vom Vertrauen in ihre Produkte. Weil das Auto nun mal des Deutschen liebstes Kind ist. Dieses Vertrauen ist mittlerweile zutiefst erschüttert. Ausgerechnet in einer Zeit, in der es eben nicht nur um Vergangenheitsbewältigung geht, sondern auch um gigantische Zukunftsaufgaben, vor denen die Branche steht. Stichwörter sind das autonome Fahren oder der Umstieg auf das Elektroauto. Doch wie soll die Öffentlichkeit Vertrauen in Konzerne und ihre Produkte haben, den Weg der Erneuerung also mitgehen, wenn mit Tieren und womöglich sogar Menschen experimentiert wird, nur um ein paar Stinker mehr zu verkaufen? Vor der Autoindustrie liegen noch schwere Jahre. Sehr schwere. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

