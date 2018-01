TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 01/29/18 -- The common shares of Sitka Gold Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com.

Sitka Gold Corp. is a junior mining resource exploration company managed by a team of experienced mining industry professionals and is focused on exploring for economically viable mineral resources with its primary emphasis on gold and copper mineral properties of merit. The Company currently has an option to acquire a 100% interest in the Adobe Gold Property in Nevada, USA and owns a 100% interest in its Coppermine River Project in Nunavut.

Les actions ordinaires de Sitka Gold Corp. ont ete approuvees pour inscription a la cote du CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

Sitka Gold Corp. est une jeune societe d'exploration de ressources minieres geree par une equipe de professionnels chevronnes de l'industrie miniere. Elle se concentre sur l'exploration de ressources minerales economiquement viables en mettant l'accent sur les proprietes minerales d'or et de cuivre. La societe a actuellement l'option d'acquerir une participation de 100% dans Adobe Gold Property au Nevada, aux Etats-Unis, et detient une participation de 100% dans son projet Coppermine River au Nunavut.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: Sitka Gold Corp, ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): SIG ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and outstanding/ Titres emis et en circulation: 12 383 000 ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour emission:12 397 000 ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Mining/Minier ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 860647 10 6 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA 860647 10 6 5 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: 500 ---------------------------------------------------------------------------- Exercise Price/Prix d'exercice: $0.20/0,20 $ ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/$CDN ---------------------------------------------------------------------------- Listing Date/Date de l'inscription: Le 30 janvier/January 2018 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date de negociation: Le 31 janvier/January 2018 ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de l'exercice financier: December 31/Le 31 decembre ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc. ----------------------------------------------------------------------------

