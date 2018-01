Liebe Leser,

Volkswagen steckt in einem neuen Dilemma. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, Stickoxiduntersuchungen an Menschen getestet zu haben. Die Stimmung an den Märkten scheint dies derzeit aber nicht zu trüben. An den Börsen ging es gleich zum Wochenauftakt wieder leicht nach oben. Der Wert befindet sich derzeit in einem massiven Aufwärtstrend und hat Chancen, mehrere Tops zu erobern. Zum einen ist in diesen Tagen bereits ein neues 12-Monats-Hoch erreicht worden. Zudem ist die Aktie ... (Frank Holbaum)

