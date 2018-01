Berlin (ots) - Die INPOSIA Solutions GmbH, einer der führenden EDI

und B2B CLOUD Provider, hat seinen Berliner Wettbewerber, die SBS

GmbH gekauft. INPOSIA übernimmt 100% der SBS Gesellschaftsanteile.

Die Höhe des Kaufpreises wurde nicht genannt.



Mit der Akquisition weitet INPOSIA sein Portfolio im Bereich der

Business-Digitalisierung strategisch aus und führt gleichzeitig das

erfolgreiche Unternehmenswachstum fort.



INPOSIA nimmt mit der Übernahme der SBS eine noch zentralere Rolle

im europäischen Digitalisierungs-Markt ein. Der bisherige SBS

Standort Berlin und das gesamte Team bleiben vollständig erhalten.

Somit finden sich mittlerweile INPOSIA Niederlassungen in Karlsruhe

(HQ), Berlin, Mailand, Montpellier und Istanbul.



Zu INPOSIA:



2010 gegründet, zählt INPOSIA mittlerweile zu den führenden CLOUD

Providern in den Bereichen EDI, eInvoicing und Integrationslösungen.

Über die INPOSIA Services verbinden sich Unternehmen weltweit, um

komplexe Businesstransaktionen entlang der Supply-Chain untereinander

automatisiert zu transferieren. Über INPOSIA werden jährlich weltweit

viele Millionen Geschäftstransaktionen sowie Warenbewegungen und

-verrechnungen in Milliardenhöhe sicher, schnell und international

gesetzeskonform abgewickelt.



Zu SBS:



SBS, im Jahre 2007 gegründet, ist Hersteller und Anbieter von

OnPremise Integrations- und Digitalisierungslösungen. Viele namhafte

Unternehmen in Europa und Asien vertrauen auf das SBS Portfolio.

Durch die SBS Lösungen betreiben Unternehmen komplexe Daten- und

Workflowintegrationen, System-Normalisierungen und elektronischen

Datenaustausch system- und unternehmensübergreifend.





