Die Investoren erwarteten stetig steigende Ergebnisse von Procter & Gamble (WKN:852062). Und das haben sie bekommen. Am Dienstag enthüllte der Titan der Konsumgüterhersteller, dass sein Umsatzwachstum im zweiten Quartal des Geschäftsjahres nur magere 2 % betrug und die Rendite zurückging. Im Anschluss an die Gewinnmitteilung führte der Finanzvorstand Jon Moeller eine Telefonkonferenz mit den Analysten der Wall Street durch, um die Schlagzeilen zu vervollständigen. Hier sind ein paar Highlights aus diesem Gespräch ( die Zitate sind von Moeller).

Geringe Marktanteilsverluste

Organisch wuchs der Umsatz um mehr als 2 %, was eine Beschleunigung und mehr als einen Punkt Zuwachs gegenüber dem letzten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...